L’AQUILA: “PARCHEGGIO PORTA LEONI SOTTOUTILIZZATO”, LE PROPOSTE DEL PASSO POSSIBILE

L’AQUILA – “È sotto gli occhi di tutti come in città il problema del traffico dovuto al gran numero di cantieri aperti per la ricostruzione post-sisma, per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture pubbliche necessarie allo sviluppo e al miglioramento urbano (ponte Belvedere, sottoservizi, ecc.) e per la carenza di parcheggi, stia creando disagi ormai divenuti insostenibili per gli automobilisti e per i residenti. In attesa che vengano realizzati i parcheggi pubblici pianificati dall’amministrazione comunale, riteniamo che l’amministrazione stessa debba porre in essere quelle azioni per ottenere il massimo rendimento (in termini di servizio alla cittadinanza) dei parcheggi esistenti”.

Così, in una nota, l’ex consigliere regionale Americo Di Benedetto, il presidente de”Il Passo possibile” Fabrizio Ciccarelli e i consiglieri comunali Emanuela Iorio, Elia Serpetti e Massimo Scimia, intervengono sul problema della mobilità all’Aquila.

“Secondo le più comuni linee guida – aggiungono -, il tasso di occupazione dei parcheggi rappresenta l’indicatore di qualità gestionale e dovrebbe tendere all’85%; tuttavia, a distanza di due anni dall’apertura e nonostante una prima revisione delle tariffe operata dalla Giunta, il parcheggio di Porta Leoni è ben lontano da questo obiettivo”.

Di seguito le proposte di intervento attraverso la mozione presentata.

“Riduzione delle tariffe di sosta: si propone di abbassare le tariffe, utilizzandole come strumento di gestione della mobilità e dell’occupazione dei parcheggi, introducendo, nel contempo, secondo il principio di proporzionalità, un sistema di tariffazione basato sui minuti effettivi di sosta;

Tariffa agevolata per i lavoratori: riduzione di almeno il 25% per i lavoratori del centro storico, valida per le prime cinque ore di sosta continua dal lunedì al venerdì;

Pagamento tramite Telepass: implementazione del un sistema di pagamento con Telepass, per velocizzare le operazioni di entrata e uscita dai parcheggi, ed eliminare l’uso di biglietti cartacei e pagamenti in contanti o con carta;

“In sintesi, proponiamo un insieme di misure per incentivare l’utilizzo del parcheggio di Porta Leoni che possano essere a modello anche per la gestione del parcheggio ‘Lorenzo Natali’, una volta riattivato il tappeto mobile e realizzato l’ascensore di viale Rendina, e per i nuovi parcheggi pianificati dall’amministrazione”, conclude la nota.