L’AQUILA: PARCHEGGIO POSTA LEONI, OK A MOZIONE PASSO POSSIBILE PER RIDUZIONE DELLE TARIFFE

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato la mozione presentata dal gruppo consiliare Il Passo Possibile – Emanuela Iorio, Elia Serpetti e Massimo Scimia – dedicata al parcheggio di Porta Leoni, una struttura strategica per l’accessibilità al centro storico che, nonostante l’importante investimento pubblico, risulta ancora oggi sottoutilizzata.

Come spiega nella nota Il Passo Possibile, “con questa decisione, l’Amministrazione riconosce la necessità di intervenire su un’infrastruttura che ha movimentato complessivamente oltre 12 milioni di euro in permute immobiliari e ulteriori 800 mila euro per l’allestimento degli 89 posti auto, ma che non ha ancora espresso appieno il proprio potenziale. L’obiettivo è chiaro: rendere Porta Leoni un parcheggio realmente funzionale alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e di chi quotidianamente vive il centro storico”.

Nel corso della discussione consiliare abbiamo illustrato indicatori estrapolati dai dati ufficiali forniti dall’Amministrazione comunale che evidenziano criticità evidenti nell’attuale utilizzo della struttura. Un’occupazione media degli stalli, calcolata nelle 12 ore a pagamento, pari al 18% per veicoli paganti (appena 15 auto paganti ogni ora) che non arriva al 30% se consideriamo i veicoli totali (compreso chi rientra nella prima mezz’ora gratuita) e il 40% degli ingressi che non genera alcun incasso. È la dimostrazione evidente che le tariffe attuali non sono sostenibili e non favoriscono la rotazione”.

Numeri che hanno convinto l’Aula della necessità di un cambio di passo nelle politiche tariffarie e di gestione.

La mozione, approvata con una modifica emendativa presentata dalla maggioranza volta a conservare la vocazione del parcheggio di Porta Leoni quale parcheggio a sosta breve, prevede una rimodulazione in diminuzione delle tariffe con l’introduzione di un sistema più equo e proporzionale ai minuti effettivi di sosta e strumenti di pagamento più moderni, come l’integrazione con Telepassper semplificare l’accesso e incentivarne l’utilizzo.

“In sintesi, un insieme di misure che possano essere a modello anche per la gestione del parcheggio “Lorenzo Natali”, una volta riattivato il tappeto mobile e realizzato l’ascensore di viale Rendina – interventi per i quali abbiamo sollecitato il Consiglio a convocare una Commissione ad hoc – e per i nuovi parcheggi pianificati dall’amministrazione. Si tratta di un primo passo concreto verso una gestione più moderna, basata su dati e indicatori di performance, che potrà migliorare l’accessibilità al centro storico e valorizzare un’infrastruttura pubblica che merita di funzionare pienamente”.

Gruppo Consiliare – Il Passo Possibile