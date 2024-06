L’AQUILA: PARCHEGGIO VIA CROCE ROSSA DA 150 POSTI, PARTE CONFERENZA SERVIZI

L’AQUILA – “Abbiamo indetto questa mattina la Conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo parcheggio a ridosso delle mura di Viale della Croce Rossa”.

A dare l’annuncio è l’assessore con delega all’Urbanistica, Francesco De Santis.

“Con l’avvio dell’iter procedurale e amministrativo inizia a decorrere il termine di 90 giorni entro i quali tutte le pubbliche amministrazioni e portatori di interessi verranno riuniti intorno a un tavolo per discutere su un progetto importante per l’intera comunità. – spiega l’assessore – L’ipotesi progettuale prevede un impianto di risalita meccanizzato, 150 posti auto e 10 per camper oltre un’area in cui prevedere la sosta per bus navetta verso la Fontana Luminosa e due piccoli manufatti destinati ad attività di supporto per la gestione del parcheggio.

“Come amministrazione stiamo procedendo in maniera determinata e rapida per dotare la città di un’infrastruttura strategica a servizio di residenti e cittadini, oltre che di studenti e turisti. – infine, sono costanti i contatti con il ministero delle Infrastrutture, guidato dal Vice Premier Matteo Salvini, per garantire la copertura finanziaria dell’opera nella sua completezza”.