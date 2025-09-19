L’AQUILA: PARCHEGGIO VIA CROCE ROSSA, OK A PROGETTO ESECUTIVO PER 208 POSTI AUTO

L’AQUILA – Via libera da parte della giunta comunale dell’Aquila al progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio multipiano in Viale della Croce Rossa e del relativo collegamento meccanizzato con l’area di San Basilio.

Sono 208 i posti auto previsti dagli interventi dal costo complessivo di 6,5 milioni di euro.

“Con questo atto l’amministrazione fornisce un ulteriore risposta alla città -, afferma l’assessore alle Politiche urbanistiche del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis -. Grazie ad un approfondimento tecnico è stata condotta una progettazione più attenta alle esigenze dell’utenza e sono stati recuperati nuovi posti auto: inizialmente l’ipotesi progettuale era di circa 150 stalli, ora ve ne saranno, interni ed esterni alla struttura, oltre 200. I lavori, una volta consegnati, avranno la durata di 24 mesi ma procederemo su due step per dotare la città di ulteriori spazi per i parcheggi a ridosso del centro storico. Il primo stralcio riguarderà la realizzazione degli stalli, previsti su due piani di parcheggio, e la riqualificazione delle aree esterne con una durata complessiva stimata in circa 8 mesi. Una volta terminati i lavori dei parcheggi si procederà con le opere dell’impianto di risalita meccanizzato”.

“L’obiettivo di questa maggioranza e del sindaco Biondi, che ringrazio per il sostegno, è dotare la nostra città di infrastrutture moderne e funzionali per cittadini, studenti e turisti. Abbiamo avviato i lavori per il parcheggio all’ex Caserma Rossi, altri sono in corso in altre aree strategiche del centro storico: a questi aggiungeremo il multipiano a Viale della Croce Rossa. Siamo abituati a mantenere le promesse e lo stiamo facendo per migliorare la vivibilità e la quotidianità della nostra comunità” ha aggiunto De Santis.