L’AQUILA: PARCHEGGIO VIALE CROCE ROSSA, OPPOSIZIONI, “6,5 MILIONI PER APPENA 154 POSTI”

“Ben 6,5 milioni di euro per realizzare 154 posti auto, appena sufficienti a delocalizzare gli attuali parcheggi utilizzati su Piazza San Basilio. Perché, sia chiaro a tutti, il masterplan per la riqualificazione dell’ex San Salvatore prevede, come si vede chiaramente dal render, la realizzazione di una piazza libera dunque dalle auto. Sapete quante ne erano parcheggiate questa mattina? Ben 120”.

Così il consigliere comunale del Pd Stefano Palumbo, che assieme all’intera opposizione boccia senza appello il parcheggio di viale della Croce Rossa, il cui progetto è in corso di approvazione.

“Va ricostruita la verità su questa vicenda e sui parcheggi in centro storico – ha aggiunto Paolo Romano – A porta Leoni siamo passati da oltre 200 posti a 90, e anche qui da 400 a 150. L’intervento di risalita dovrà attendere che si demolisca l’ex edificio dell’Arta e che si faccia il cambio di destinazione d’uso dell’area, quando verrà realizzato veramente l’impianto quindi?”.

Incalza ancora Palumbo: “già oggi è un delirio parcheggiare in quella zona, figuriamoci tra qualche mese quando arriveranno altri 800 studenti della facoltà di Economia, o tra qualche anno quando sarà realizzata la nuova casa dello studente. L’amministrazione Cialente aveva lasciato in eredità un progetto da 400 posti con 10 milioni di € di finanziamento, Biondi e De Santis hanno pensato bene di ridimensionarlo al punto da renderlo inutile. Ma di cosa parliamo se non di mediocrità assoluta da parte di un’amministrazione che sarà ricordata come la montagna (di soldi a disposizione) capace di partorire solo topolini”.