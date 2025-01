L’AQUILA: PARCHEGGIO VIALE DELLA CROCE ROSSA, FERELLA (LEGA), “ORA APPROVAZIONE IN CONSIGLIO”

L’AQUILA – “Con l’approvazione in commissione territorio del Piano di fattibilità del parcheggio su Viale della Croce Rossa all’Aquila si è compiuto il primo passaggio consiliare che porterà all’approvazione dello stesso nella prossima riunione della massima assise civica”. Lo dice il capogruppo comunale della Lega Daniele Ferella.

“Un progetto importante che,al contrario di quanto accadeva in passato, vedrà la luce perché basato su dati reali e finanziamenti disponibili. La tenacia dall’Assessore De Santis, supportata dai dipendenti del settore, e il costruttivo confronto con Sovrintendenza e Ateneo porta un progetto che permetterà di avere una rilevante zona di sosta a servizio del centro storico e dell’Università. Il parcheggio su viale della Croce Rossa unito a quello su parte della caserma Rossi, per cui oggi in Giunta è stato approvato il cambio di destinazione d’uso, doteranno la città di un consistente numero di stalli a due passi dal centro storico. Prosegue così il lavoro di pianificazione partito nella scorsa consiliatura e che finalmente porterà i frutti tanto auspicati. Il gruppo della Lega continuerà a supportare il lavoro dei propri assessori e a proporre soluzioni alle numerose richieste della cittadinanza”.