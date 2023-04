L’AQUILA: PARCO BEATO VINCENZO E PIAZZA ITALIA, CITTADINI TORNANO A CHIEDERE BARRIERE DI SICUREZZA

L’AQUILA – “Vorremmo capire se dal Comune dell’Aquila c’è la disponibilità a risolvere il problema della mancanza di barriere protettive intorno al Parco Beato Vincenzo ed a Piazza Italia”.

Sollevano di nuovo la questione sicurezza alcuni cittadini aquilani, tra cui diversi genitori di bambini nel parco, molto frequentato, “Beato Vincenzo” e in Piazza Italia, nel popoloso quartiere di Santa Barbara, a due passi dal Comando provinciale dei Carabinieri di Via del Beato Cesidio.

Una questione che, con l’arrivo della primavera e dunque con la conseguente fruizione dell’area da parte soprattutto di bambini e anziani, torna ad essere particolarmente sentita.

“C’è bisogno di installare delle barriere di sicurezza consone alla conformazione dell’area, dove in più punti non ci sono neanche – affermano nuovamente alcuni cittadini ad AbruzzoWeb – in modo tale da impedire che qualcuno dei tanti mezzi che vi transitano intorno, spesso purtroppo a velocità sostenuta, finisca dentro il parco e causi una tragedia. Non dimentichiamo che stiamo parlando di un parco con un’area giochi. Vorremmo semplicemente frequentarlo senza il timore che un’automobile travolga qualcuno”.

“Ci aspettiamo, inoltre – concludono – che si intervenga per costringere chi guida a rispettare i limiti di velocità e la segnaletica in generale. Di sicurezza non si può parlare sempre a tragedia avvenuta”. (red.)