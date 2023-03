L’AQUILA: PARCO GIOCHI DEL CASTELLO, CHIUSURA FINO AL 21 MARZO PER NUOVO ALLESTIMENTO

L’AQUILA – Il Parco giochi del Castello, all’Aquila, sarà chiuso al pubblico fino al prossimo 21 marzo, giornata in cui avrà luogo l’inaugurazione del nuovo spazio pubblico alla presenza degli alunni delle scuole, delle autorità e di tutti coloro che vorranno partecipare a questo evento.

Lo annuncia l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta.

“Nell’ambito del censimento di tutti i parchi gioco del territorio comunale e a seguito dei sopralluoghi eseguiti, – dichiara Taranta – abbiamo deciso di effettuare una manutenzione straordinaria, un vero e proprio restyling del parco giochi del Castello, essendo il parco più attrattivo e più frequentato: un vero e proprio punto di ritrovo per grandi e piccoli”.

“Gli interventi che stiamo realizzando -spiega l’assessore – prevedono la sistemazione delle aree verdi, la sostituzione di alcuni giochi non più a norma, l’installazione di nuovi giochi musicali, la manutenzione e la messa in sicurezza di quelli già presenti. Avremo così un Parco più bello, più colorato e soprattutto più sicuro per i nostri bambini”.