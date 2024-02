L’AQUILA: PARCO PIAZZA ITALIA, MACCARONE ANNUNCIA PARTENZA ITER POSA IN OPERA GIOCHI INCLUSIVI

L’AQUILA – “È partito l’iter per la posa in opera dei giochi inclusivi per il parco giochi di Piazza Italia all’Aquila, un progetto dedicato a promuovere l’accessibilità e l’inclusione dei bambini con disabilità”.

Lo annuncia in una nota il consigliere comunale aquilano della Lega Alessandro Maccarone.

“Questo innovativo parco giochi – spiega in una nota Maccarone – è stato progettato con l’obiettivo di offrire un’esperienza ludica a tutti i bambini e rappresenta un forte segnale nel segno dell’accessibilità dei parchi pubblici cittadini. La realizzazione del parco giochi inclusivo conferma l’impegno della Lega e dell’amministrazione nel promuovere le politiche di inclusione, creando sempre più spazi che favoriscano l’interazione tra bambini e l’accesso a esperienze condivise attraverso il gioco. In un momento in cui l’inclusione è al centro delle priorità sociali, il parco giochi di Piazza Italia, nel cuore della periferia della città, diventa un simbolo tangibile di un impegno concreto sui temi dell’inclusione: offrendo opportunità di gioco per tutti, si contribuisce fattivamente a costruire una comunità più coesa e solidale”.

“È obiettivo prioritario dell’amministrazione continuare a sviluppare le politiche per la disabilità, dando la possibilità a tutti i bambini di godere appieno dell’accessibilità e dell’interazione sociale nei luoghi pubblici. Ringrazio l’ufficio disability manager per aver portato avanti un progetto di civiltà con una impattante ricaduta sul territorio”, conclude la nota”, conclude.