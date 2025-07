L’AQUILA: PARCO POLSINELLI, DE SANTIS, “TAGLIO FINITO, PROVOCATORI POSSONO ANDARE IN FERIE”

L’AQUILA – “Le operazioni di taglio degli alberi del Parco Polsinelli si sono concluse, così come è terminato il necessario abbattimento di una piccola porzione di alberi presenti ai bordi della strada. Inoltre, all’interno della Ex Caserma è in fase di conclusione la bonifica bellica del piazzale. Il Parco Polsinelli è vivo e vegeto e alla conclusione dei lavori sarà ancora più grande e più bello”.

Dopo le feroci polemiche che lo hanno investito per il taglio degli alberi a parco Polsinelli, questa la replica dell’assessore leghista dell’Aquila, Francesco De Santis.

Invito tutti i cittadini, preoccupati dalle minacce di deforestazione raccontate in questi giorni dalla sinistra, ad andare a verificare con i propri occhi il procedere dei lavori. I provocatori di professione possono finalmente andare in ferie, mentre i lavori proseguiranno nel lotto esterno con la realizzazione della viabilità di accesso al futuro parcheggio e della rotatoria che permetterà a tutti di entrare ed uscire velocemente da entrambi i sensi di marcia. Consegneremo alla città un’opera strategica e necessaria, studiata nei minimi dettagli per essere il più funzionale possibile nonostante le difficili condizioni d’intervento. L’arroganza di chi offende e le bugie di alcuni mistificatori si scontreranno con il buonsenso di un’amministrazione capace di progettare e realizzare infrastrutture strategiche, che daranno respiro e nuova linfa alla nostra città”.