L’AQUILA: PARTE L’ITER PER I RESTAURI DELLA CHIESA DI MONTICCHIO. STANZIATI 500MILA EURO

L’AQUILA – È partito l’iter per la procedura negoziata con gli operatori economici circa l’affidamento dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale San Nicola di Bari della frazione di Monticchio per un investimento complessivo di quasi 500 mila euro di fondi Cipess stanziati nella delibera 77/2015.

I lavori saranno curati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, grazie all’intesa raggiunta con il Segretariato regionale per l’Abruzzo del Mic che ha consentito di inserire l’edificio di culto nel protocollo sottoscritto nel 2022 d’intesa con la Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

“Una collaborazione tra istituzioni, già sperimentata negli anni, che ci consente di restituire alla comunità della frazione un luogo di culto e aggregazione molto atteso, rispettando tempi e modalità annunciati fin dal primo sopralluogo, svolto lo scorso gennaio alla presenza del titolare dell’Usra, Salvo Provenzano, del nuovo responsabile unico del progetto, Maria Gabriella Florio – nominata in tempi record – che ringraziamo in modo particolare, insieme a tutti i tecnici incaricati. In quell’occasione si era proceduto alla verifica dello stato dei luoghi e alla valutazione degli interventi necessari, con l’obiettivo di arrivare a una rapida riapertura della chiesa”, hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il consigliere comunale Gloria Nardecchia.

“Per la frazione di Monticchio – hanno sottolineato – l’amministrazione ha avviato un piano di interventi mirato alla valorizzazione delle strutture e degli spazi pubblici. In questo contesto, 770mila euro sono stati destinati alla riqualificazione del campo da calcio, 300mila euro alla rifunzionalizzazione dell’ex scuola primaria e 40mila euro al recupero e alla valorizzazione dello storico fontanile, patrimonio identitario della comunità”.

