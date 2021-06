L’AQUILA: PARTITI LAVORI RETE MOBILITA’ DI EMERGENZA, MERCOLEDI’ CONFERENZA ASSESSORE MANNETTI

L’AQUILA – “Uno strumento per incentivare i cittadini all’uso delle due ruote in alternativa all’auto e sensibilizzare gli automobilisti verso chi si muove in bicicletta o in monopattino”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene annunciato che, per illustrare le caratteristiche della rete di mobilità di emergenza, che sta sorgendo all’Aquila con la realizzazione di segnaletica orizzontale e l’installazione di quella verticale, le sue peculiarità, i vantaggi e le fonti di finanziamento, l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, terrà una conferenza stampa mercoledì 23 giugno, alle 10, nella sede del Comune di Via Avezzano.

Gli annunciati lavori di realizzazione della rete di mobilità di emergenza sono partiti nei giorni scorsi. L’intervento, finanziato con fondi dedicati (il cosiddetto decreto ciclovie), si concluderà nelle prossime settimane ed è il preludio alla pista ciclabile di circa 90 chilometri, un ambizioso progetto da 20 milioni di euro per ora solo in parte finanziato.