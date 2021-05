L’AQUILA, PARTONO LAVORI RIPAVIMENTAZIONE VIA ANTICA ARISCHIA

L’AQUILA – Cominceranno nei prossimi giorni i lavori di ripavimentazione di via Antica Arischia all’Aquila.

Lo rende noto l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna. Il tratto interessato dall’intervento di posa del nuovo asfalto è compreso tra gli incroci con via del Castelvecchio e via delle Aie (Cansatessa), per circa 3 chilometri di strada.

“Entrambi i lavori saranno realizzati da 2i Rete Gas – ha spiegato Colonna – che ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità per questi interventi molto importanti per il ripristino di una viabilità in piena sicurezza”.

“I lavori – ha aggiunto l’assessore Colonna – saranno condotti in modo tale da creare le minori difficoltà possibili al traffico. Ci scusiamo fin d’ora per i disagi che eventualmente si verificheranno, ma si tratta di azioni che, ribadisco, puntano a rendere migliore e più sicura la viabilità”.