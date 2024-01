L’AQUILA: PARTY DI BENEFICENZA PER FORESTERIA TRAPIANTATI D’ORGANO, APPUNTAMENTO AL RISTORANTE REVER

L’AQUILA – Party di beneficenza a favore dell’associazione “L’Aquila per la Vita”: l’appuntamento è per mercoledì 31 gennaio dalle ore 20 presso il ristorante Rèver, in via Bominaco, 24.

L’Associazione Culturale Crea, con il patrocinio del Lions Club L’Aquila e il Rotary Club L’Aquila, ha organizzato l’evento per sostenere l’allestimento della foresteria per trapiantati d’organo in via di realizzazione dopo quella per malati oncologici da parte dell’Aquila per la vita Ets.

Costituita nel dicembre 2022 da giovani studenti, professionisti e componenti della cittadinanza attiva, l’associazione Crea ha tra le sue finalità quella di promuovere iniziative che favoriscano inclusione e solidarietà. L’ente cittadino si propone anche di sostenere tutto ciò che può essere considerato welfare.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. È possibile prenotarsi direttamente presso il ristorante Rèver (349 0830815) o presso Welcome L’Aquila (0862 295927).