L’AQUILA: PASQUA 2024 A PAGANICA, IL PROGRAMMA DELLE FESTE PATRONALI

L’AQUILA – Sarà l’inaugurazione della collettiva “Regeneratio” il 30 marzo alle 17:00, presso la sala espositiva del Palazzo Ducale, a dare il via agli eventi che il Comitato per le feste Patronali di Paganica, all’Aquila, ha programmato per la Pasqua 2024.

Di seguito la nota completa con il programma.

Una mostra tutta al femminile dedicata alla memoria dell’artista Ilaria Fabiocchi, che ospiterà, oltre alle sue opere e ai suoi colori, anche opere di altre quattro artiste aquilane: Michela Santoro, Giorgia Evangelista, Antonella Centi e Noemi Del Grande.

L’attenzione all’arte e alla cultura delle feste Patronali di Paganica non si ferma qui e nelle giornate di festa non mancherà musica itinerante con i Folkavacca, domenica mattina, e, lunedì pomeriggio, un bel giro per il paese con la Crazy Dixie Band; domenica pomeriggio saranno il Coro della Portella e la Corale Polifonica di Tempera, a intrattenere appassionati, e non, del genere.

Per gli spettacoli in prima serata, di grande rilievo lo show musicale di domenica, con una grande voce italiana, Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar; una serata di cabaret con Emanuela Aureli, lunedì, per proseguire al ritmo di swing con il meraviglioso spettacolo dei Billy Bros Swing Orchestra e dei loro abiti in costume anni Trenta; e la vera novità, quest’anno, il “Virgin Music Fest” un pomeriggio di musica con le band aquilane Riverboat, Ci manna Rino, Radiobeat, Veleni Eroici e Niutàun che verrà chiuso con l’esibizione spettacolare dei Maiden Division, la migliore tribute band degli Iron Maiden in circolazione.

Per gli amanti della musica disco, house ed elettronica, ogni sera ci sarà un DJ SET. Angelo D’Eramo e Andrea Scipioni ci faranno ballare, rispettivamente, domenica e lunedì; e martedì, dopo una giornata all’insegna della musica rock, anche i più ballerini avranno il loro regalo con l’icona della musica house elettronica Joe T Vannelli, accompagnato dal nostro carissimo amico Claudio Spagnoli.

Nel programma della festa una pagina dedicata interamente alle attività riservate ai bambini e alle loro famiglie.

Stupore e meraviglia è quello che contraddistingue il loro mondo.

È con l’intenzione di dare vita a queste emozioni e sviluppare creatività e socialità, che nasce questa fitta agenda di impegni giocosi per i più piccoli.

Al via il sabato con il “Laboratorio Creativo dei Cestini Porta Uova” organizzato con la preziosa collaborazione della Proloco di Paganica: tutti insieme a decorare cestini da utilizzare per la Caccia alle Uova.

La domenica di Pasqua, le strade del centro del paese saranno movimentate da uno spettacolo clown e tango sui trampoli, di grande fascino per l’intera famiglia, dando così senso al significato della convivialità e della condivisione rappresentative della festività.

Doppio appuntamento, lunedì e martedì, con l’Associazione Koinonia che presenta Ludobus: un progetto interessante che ci porta indietro nel tempo. Ludobus promuove il diritto al gioco, contribuendo al contrasto della povertà educativa e del bullismo attraverso la diffusione del gioco di qualità.

Prevede un allestimento di giochi artigianali in legno, appositamente progettati per l’animazione in luoghi pubblici e messi a disposizione dei bambini, ragazzi e famiglie.

E martedì, prima di tornare a scuola, l’Associazione ANIMA IN AZIONE trasporterà i bimbi nel mondo incantato della fiaba di Alice nel paese delle meraviglie…

I nostri piccoli potranno divertirsi con giochi di magia, baby dance, palloncini modellabili, micromagia, spettacoli con bolle di sapone, tatuaggi, trucco bimbi e tantissime altre attrattive.

La Pasqua di Paganica è la Pasqua di tutti!