L’AQUILA: PASQUETTA IN VETTA, SUL GRAN SASSO TRA MUSICA, NATURA E DIVERTIMENTO

L’AQUILA – Per il giorno di Pasquetta, lunedì 21 aprile, il Comune dell’Aquila annuncia un’ iniziativa per la promozione turistica del comprensorio del Gran Sasso, con un evento speciale a Fonte Cerreto.

“Obiettivo è la valorizzazione delle risorse ambientali, naturalistiche ed economiche più preziose del territorio aquilano, in ottemperanza delle linee di sviluppo turistico delineate dall’Amministrazione Comunale”, spiega in una nota l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia.

“L’evento, che inizierà alle 10 e si protrarrà per l’intera giornata – aggiunge -, è concepito per attrarre turisti e cittadini con musica, intrattenimento ed enogastronomia. Salutiamo così una stagione invernale piena di soddisfazioni e lavoriamo alla destagionalizzazione”.

“L’Amministrazione comunale – dichiara il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia – continua a sostenere attivamente le attività turistico-ricettive locali e promuove eventi che valorizzano le potenzialità turistiche di Fonte Cerreto e Campo Imperatore”.

“L’iniziativa, che si inserisce in un più ampio programma di mandato che prevede investimenti significativi nella comunicazione e nella promozione del territorio, vuole riservare un’attenzione particolare alla valorizzazione della montagna in tutte le stagioni. L’obiettivo è quello di promuovere l’area montana dell’aquilano come meta turistica irrinunciabile, offrendo pacchetti turistici che combinino attività tipiche della montagna e proposte culturali della città”.

“Il Comune dell’Aquila sosterrà in maniera concreta l’appuntamento – concludono Lancia e Faccia – è determinato a sostenere lo sviluppo socioculturale locale attraverso interventi diretti di valorizzazione delle realtà presenti sul territorio, favorendo momenti di aggregazione e incontro e supportando l’impegno di enti, associazioni e organizzazioni nella realizzazione di iniziative dedicate”.