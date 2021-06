L’AQUILA: PASSAGGIO DEL MARTELLETTO PER IL LIONS CLUB, MASSIMILIANO LAURINI PRESIDENTE

L’AQUILA – Venerdì scorso al Relais “La Dimora del Baco” si è svolta, nel pieno rispetto delle cautele imposte dall’emergenza sanitaria, la consueta cerimonia del Passaggio del Martelletto che segna il passaggio di consegne tra i Presidenti di Club: Massimiliano Laurini è il nuovo Presidente del Lions Club L’Aquila per l’anno sociale 2021-2022.

Nel corso della cerimonia, il presidente uscente Carlo Cobianchi ha tracciato il bilancio della proficua attività svolta nel suo anno sociale nonostante il durissimo anno di pandemia, mentre il neo Presidente Massimiliano Laurini, visibilmente emozionato, ha anticipato le linee programmatiche che presenterà nella prima riunione del direttivo i primi giorni di luglio.

“Da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano” ha esordito Laurini nel suo discorso iniziale, affermando che sarà un anno all’insegna della continuità e al contempo dell’innovazione.

Esperienza e nuova linfa, queste sono le due basi del programma del neo Presidente ed è proprio ai soci appena entrati che Laurini si rivolge “siate consapevoli di essere entrati in una grande famiglia, direi la più grande Organizzazione di sodalizio del Mondo. Se il vostro scopo è dedicarvi ai bisogni della comunità, promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza, partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, fare del vostro meglio per unire i club con i vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca allora siete nel posto giusto: questa è casa vostra. La pandemia ha acutizzato i problemi; crisi economica e crisi dei rapporti sociali. Non so come ne usciremo ma servirà tanto sforzo da parte di ognuno di noi: i bisogni da coprire saranno sempre maggiori e noi dobbiamo fare la nostra parte” prosegue Laurini.

Alla cerimonia erano presente il I Vice Governatore Francesca Ramicone assieme all’immediato Past Governatore Tommaso Dragani, i quali hanno ufficializzato l’entrata nel Club di tre nuovi soci Alessandro Alessandroni, Stefano Alessandroni e Leonardo del Re, oltre che dare il benvenuto ai soci entrati di recente Roberta Spagnoli e Davide Porcu.

Presenti alla cerimonia anche il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, l’assessore regionale Guido Quintino Liris, la deputata Stefania Pezzopane oltre a Don Renzo D’Ascenzo in rappresentanza dell’Arcivescovo Cardinale Giuseppe Petrocchi.

Con Massimiliano Laurini, che entrerà ufficialmente in carica il 01 luglio, si è insediato anche il nuovo Consiglio Direttivo composto da: Rocco Totaro (1° Vicepresidente e Segretario), Marisa Iannarelli ( 2° Vicepresidente e Cerimoniere di Club), Carlo Cobianchi (Immediato Past Presidente), Roberta Spaziani (Tesoriere), Mario Zordan (Presidente Comitato Soci), Luana Evangelista (Presidente Comitato Service), Massimiliano Venta (Coordinatore LCIF di Club), Angelo Cora (Referente “Compagnia Delle Mura”) Riccardo Persio (Responsabile Comunicazione e Marketing) ed i Consiglieri Francesca Bafile, Katia Panella e Riccardo Persio che si aggiungono ai Consiglieri Fausto Ronconi, Pierfranco Colangeli e Pierluigi Loreto.