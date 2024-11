L’AQUILA – Notte di paura nel quartiere post sismico di Gignano, frazione dell’Aquila: nel parcheggio sotto un palazzo del C.a.s.e. è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme un’utilitaria, intorno alle 2 di notte. Provvidenziale l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco, che hanno domato e spento le fiamme, prima che aggredissero l’edificio. Indagini in corso per appurare le cause dell’incendio. Danni si sono verificati all’impianto elettrico e alle tubature del palazzo.