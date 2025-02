L’AQUILA: PAURA PER UNA SLAVINA SULLA STRADA DEL VASTO INTERDETTA AL TRAFFICO MA META DI CICLISTI

L’AQUILA – Paura per una slavina precipitata lungo la strada del Vasto, da Assergi a Monte San Franco nell’Aquilano nella zona del Gran Sasso. Si tratta di una strada che, opportunamente, in questo periodo è chiusa al traffico veicolare ma talvolta è percorsa da sportivi ovvero ciclisti, soprattutto, e podisti. Non è successo niente, non si può parlare di tragedia sfiorata, ma il fatto suscita apprensione anche per la vastità della slavina che ha occupato la carreggiata per intiero.

Ci sono state altre slavine in quella zona negli anni passati che hanno portato via molte piante. Per cui alcuni sollecitano il rimboschimento visto che potrebbe essere importante per rallentare e drenare altre ipotetiche valanghe. Imminente la rimozione della neve.