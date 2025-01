L’AQUILA: PAUROSO SCHIANTO FRA 3 AUTO AL BIVIO PER LUCOLI, TRE FERITI E TRAFFICO IN TILT

L’AQUILA – Pauroso schianto in tarda mattinata sulla strada statale 17 tra Sassa e il bivio per Lucoli, nell’aquilano, dove sono carambolate ben tre auto: i soccorritori del 118 avevano ipotizzato a prima vista esiti seri ma, secondo quanto si è poi appreso, le condizioni dei feriti non sono gravi.

L’impatto è stato notevole, infatti una delle macchine ha riportato danni davvero significativi e i vigili del fuoco hanno lavorato non poco per far uscire i feriti dalle lamiere contorte delle automobili. Ma anche per rimuovere i detriti che si sono sparsi sulla strada dopo l’incidente.

Sul posto per i rilievi e le responsabilità del sinistro si sono portati gli agenti della polizia municipale aquilana i quali hanno lavorato molto anche per disciplinare il traffico indirizzandolo su percorsi alternativi al fine di smaltire le code che si erano formate.