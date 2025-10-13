L’AQUILA: PAUROSO SCHIANTO SULLA VIA MAUSONIA, TRE FERITI E QUATTRO AUTO COINVOLTE

L’AQUILA – Pauroso incidente stradale ieri sera all’Aquila, sulla via Mausonia, con tre feriti, di cui due gravi, ma non in pericolo di morte, e uno lieve: quattro le auto coinvolte, tra cui un fuoristrada.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, fatta dalla polizia locale e ancora al vaglio, una macchina stava entrando nell’area del centro sportivo Arcobaleno quando è stata travolta, per cause da chiarire, da un’altra automobile che stava viaggiando verso L’Aquila.

Di lì una tremenda carambola che poteva avere conseguenze più gravi su una strada già teatro di episodi simili. Per questo sono in tanti a reclamare correttivi al traffico sempre più pericoloso e intenso. Anche perché la strada rettilinea induce a spingere sull’acceleratore.

Sul posto le ambulanze del 118 e anche gli addetti delle autodemolizioni di San Vittorino che hanno caricato le auto incidentate.

Prima di riaprire la strada al traffico c’è stato un notevole lavoro per rimuovere detriti e pezzi di motore, di carrozzeria e gomme delle auto coinvolte nello schianto. Per questo la normale circolazione è ripresa solo dopo parecchio tempo con lunghe code da smaltire.

Foto di Gianfranco Cocciolone.