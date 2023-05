L’AQUILA: PAVIMENTAZIONE CORSO STRETTO, MODIFICHE VIABILITA’ SU CORSO GARIBALDI

L’AQUILA – Al fine di proseguire con i lavori di pavimentazione di corso Vittorio Emanuele, si rende necessario modificare l’accesso all’area di via Garibaldi. Lo rende noto l’assessore alla Polizia municipale Laura Cucchiarella.

“I lavori in questione sono in procinto di interessare l’intersezione con via Castello e via Garibaldi – spiega l’assessore Cucchiarella -. Pertanto è stata redatta dagli uffici della Polizia municipale una specifica ordinanza, che entrerà in vigore a partire da giovedì 18 maggio e avrà validità fino al 16 giugno. Saranno vietati transito e nell’area di intersezione tra via Garibaldi e corso Vittorio Emanuele e, per accedere a via Garibaldi dovranno necessariamente essere utilizzate via della Genca, via Sant’Amico e via Antinori. Sarà istallata dalla ditta esecutrice dell’opera idonea segnaletica al fine di aiutare gli automobilisti a raggiungere la zona”.