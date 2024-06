L’AQUILA: PAVIMENTAZIONE LERCIA DOPO MOVIDA DEL SABATO SERA, FOTO VIRALI E POLEMICHE A CASCATA

L’AQUILA – Con il ritorno della intensa movida serale nel centro storico dell’Aquila, tornano anche puntuali le polemiche sulla pavimentazione in pietra (originariamente) bianca, soggetta oltremodo a sporcarsi. Costata oltre 15 milioni di euro, e con i lavori in ultimazione a piazza Duomo, corso Federico II e piazza Chiarino, dove però in questo ultimo caso sono state utilizzate pietre con tonalità più scure.

Molti cittadini hanno postato le pietose condizioni della pavimentazione immortalata la domenica mattina, con polemiche a cascata. L’amministrazione comunale sta provvedendo comunque alle operazioni di pulitura, ma anche questo è foriero di scontro politico, visto che il costo stimato dalle opposizioni è di oltre 580 mila euro l’anno, per una pulizia a cadenza settimanale.