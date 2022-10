L’AQUILA – Procedono spediti i lavori di pavimentazione nel centro storico dell’Aquila, nel tratto del corso che va dai Quattro Cantoni a piazza Duomo, dove si stanno posizionando le lastre in pietra bianca. L’intervento del primo lotto sarà completato in anticipo, rispetto alla data prevista del 6 dicembre, e prima di Natale potrebbe partire anche il secondo lotto: il costo complessivo delle opere è di 3,7 milioni di euro.

“La nuova pavimentazione tra i Quattro Cantoni e piazza Duomo è già a buon punto e probabilmente sarà pronta prima della data prevista. Avevamo preventivato il 6 dicembre, pensando a problematiche legate al meteo, e invece il clima ci sta aiutando. In questi giorni stiamo valutando se far partire subito anche il secondo lotto, cioè il tratto che unisce l’attuale intervento a piazza Duomo, e in tal caso verrà fatto prima di Natale”, spiega al Centro il vicesindaco con delega alla ricostruzione pubblica Raffaele Daniele.

Dopo l’Epifania, invece, si procederà con la ripavimentazione della piazza: sono state aperte le buste per l’affidamento dei lavori e nel frattempo verrà stilato il cronoprogramma. L’intervento sulla principale piazza della città, il cui importo supera i 5,2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del Centro Italia, viene ritenuto dall’amministrazione comunale un tassello fondamentale del programma complessivo di rigenerazione urbana.