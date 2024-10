L’AQUILA: PD, “AGENTI POLIZIA RICHIAMATI PER SOSTA SU PAVIMENTAZIONE BIANCA, ASSURDO”

L’AQUILA – “Abbiamo appreso con sconcerto che uomini e donne della Polizia di Stato, impegnati in un intervento di contrasto alla microcriminalità in centro storico, sono stati richiamati perché avevano lasciato i mezzi di servizio sulla nuova pavimentazione in pietra bianca presente sull’asse centrale”.

Lo affermano i consiglieri comunali del Pd, Stefano Albano, Stefania Pezzopane e Stefano Palumbo.

“I limiti imposti agli equipaggi della Squadra Volante ci preoccupano: senza la disponibilità immediata dei mezzi di servizio, infatti, il lavoro degli agenti rischia di perdere di efficacia, e ciò potrebbe esporli anche a rischi inutili. Evidentemente, la priorità è salvaguardare la nuova pavimentazione piuttosto che garantire la sicurezza. Eppure, i fatti di cronaca avvenuti negli ultimi mesi dovrebbero consigliare un maggiore presidio delle forze dell’ordine, a tutela delle cittadine e dei cittadini, delle attività commerciali e dei residenti che, da tempo, percepiscono una diffusa insicurezza tra le piazze e i vicoli del centro storico”.

Ci aspettiamo un passo indietro del Questore, e una presa di posizione chiara dell’amministrazione comunale che non vorremmo abbia inciso su una decisione che compromette la capacità delle forze di polizia di prevenzione dei pericoli e di controllo. Intanto apprendiamo dalla stampa che, almeno, le nostre – e non solo nostre – reiterate richieste di potenziamento dei contingenti delle forze dell’ordine sarebbero state finalmente accolte. Ci auguriamo possano operare nelle migliori condizioni possibili”.