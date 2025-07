L’AQUILA: PD, “ENNESIMO CENTRO COMMERCIALE A PETTINO, DAREMO BATTAGLIA”

L’AQUILA – “La Giunta comunale dell’Aquila ha approvato l’ennesimo centro commerciale a Pettino, il terzo in due anni, tra la Statale 80 e Via Caduti sul Lavoro. In tutto i centri commerciali saranno quattro, uno vicino all’altro. Accanto al Centro commerciale Amiternum, esistente già da anni, è infatti quasi pronto il nuovo centro commerciale i cui lavori sono iniziati a fine 2022. Da qualche settimana sono state avviate le opere per la realizzazione dell’Eurospin che sorgerà dall’altra parte di Via Enrico Fermi, e ieri è arrivata l’ennesima delibera di Giunta con cui l’Amministrazione Biondi autorizza un altro intervento, a fianco a quello quasi pronto”.

Così, in una nota, i consiglieri Pd al Comune dell’Aquila Stefano Albano, Stefania Pezzopane, Stefano Palumbo, Nello Avellani eAlessandro Tettamanti.

“Pettino terra di centri commerciali, insomma – osservano -, con buona pace del quartiere giardino che potrebbe essere e senza alcuna area sociale e di verde attrezzato per i cittadini che si ritrovano a vivere in una giungla di asfalto senza neanche marciapiedi decenti. Conseguenza di anni di amministrazione Biondi e, in particolare, del partito della Lega che conserva dal 2017 la delega all’urbanistica, annunciando di anno in anno un nuovo Piano regolatore (PRG) che non arriva mai e, così, proseguendo la politica della urbanistica on demand con cui vengono soddisfatte le richieste dei portatori di interesse”.

“Una sorta di contrattazione personale con la quale la destra sta cambiando in modo irreversibile il volto della città, stravolgendo un quartiere come Pettino che avrebbe ben altre vocazioni, di porta verso la montagna e luogo ideale per lo sport, e non di terra di conquista per imprenditori interessati a realizzare centri commerciali. Se mai un nuovo PRG lo faranno davvero, Biondi e la Lega si limiteranno a ratificare quanto fatto finora convertendo le destinazioni da direzionali a commerciali e lasciando così moltiplicare i valori dei terreni”.

“Noi non ci stiamo. Ci opponiamo in maniera frontale a questa logica e daremo battaglia nei quartieri e dentro il Consiglio Comunale quando la delibera arriverà in Consiglio. Per Pettino e gli altri quartieri vogliamo altri tipi di interventi, tesi a valorizzare le aree verdi e in generale il benessere comunitario”, concludono i consiglieri Pd