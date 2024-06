L’AQUILA – Vandali ancora in azione nella periferia aquilana: stavolta i teppisti hanno preso di mira in via Antica Arischia, a Pettino Alto, una pensilina dell’Ama danneggiandola (foto Cocciolone) in più parti e suscitando la reazione dei residenti e utenti dei bus che non tollerano più queste incursioni. Del resto sono stati diversi, in un recente passato, gli atti di vandalismo contro segnali, specchi stradali e cassonetti per i rifiuti.