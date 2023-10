L’AQUILA PER LA VITA, 12 POSTI LETTO PER ONCOLOGICI DA FUORI CITTA’. E GLI ARTISTI DONANO LORO OPERE

L’AQUILA – “L’Aquila per la vita” Ets, sta per mettere a disposizione dei malati oncologici provenienti da centri al di fuori della città dell’Aquila che hanno necessità di recarsi all’ospedale dell’Aquila per sottoporsi a chemioterapia o radioterapia, due alloggi per complessivi 12 posti letto.

Più di 30 artisti aquilani, su iniziativa della Bottega d’arte di Mimmo Emanuele, hanno deciso di contribuire con le loro opere a rendere più gradevole la permanenza degli ospiti di queste strutture donando ciascuno dei propri lavori, in genere dei quadri, ma non solo. La cerimonia di consegna delle opere (tutte appositamente realizzate per l’occasione) è prevista per giovedì 12 ottobre 2023 alle ore 17,30 presso la Bottega d’arte in piazza San Marco n.8.

Gli artisti che partecipano a questa iniziativa sono: Raffaella Capannolo, Sara Chiaranzelli, Giuliana Cicchetti Navarra, Maria Pia Cucchiella, Alessandra D’Antonio, Alessia Del Re, Valter Di Carlo, Ernesto Di Nardo, Callisto Di Nardo, Mirella Di Raffaele, Mimmo Emanuele, Giorgia Evangelista, Paola Falasca, Valeria Ferrarese, Alfredo Giampaolini, Ornella Gianpietro, Elena Ianni, Maria Pia Luzi, Francesco e Ginevra Margiotta, Matilde Mulè, Svetlana Nikitina, Roberto Paolucci, Franca Pasqualone, Anna Rita Pelliccione, Paolo Pietraforte, Francesco Pietropaoli, Bice Sabatini, Eugenia Tabellione, Gianna Tonesi, Mimmo Tunno, Patrizia Vespaziani, Antonio Zenadocchio.