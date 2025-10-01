“L’AQUILA PER LA VITA” DONA UN ENDOSCOPIO AL REPARTO DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL SAN SALVATORE

L’AQUILA – “L’Aquila per la vita” ancora una volta al fianco della sanità pubblica. È stato consegnato questa mattina al reparto di otorinolaringoiatria diretto dal dr. Giampiero Di Marco un Endoscopio di ultima generazione. “Uno strumento medico che consente l’esplorazione diretta e dettagliata delle cavità interne del corpo umano. È costituito da un sottile tubo flessibile o rigido, dotato di telecamera ad alta definizione e fonte luminosa, capace di trasmettere immagini chiare e ingrandite sul monitor esterno. “- dice il primario Di Marco. “Un ringraziamento sentito all’Aquila per la vita per aver dimostrato, ancora una volta, di essere un ente generoso e prezioso per la nostra sanità “.

Nel reparto di Otorinolaringoiatria, l’endoscopio rappresenta un ausilio diagnostico e terapeutico fondamentale: permette la valutazione accurata di naso, seni paranasali, gola e laringe; consente una diagnosi precoce e precisa di patologie otorinolaringoiatriche; favorisce procedure minimamente invasive, riducendo i disagi per il paziente. L’acquisizione di questo nuovo endoscopio costituisce un importante passo avanti per garantire ai pazienti cure sempre più moderne, efficaci e sicure.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, i soci dell’ ente aquilano, il capo dipartimento Alessandro Grimaldi, in rappresentanza del comune dell’Aquila l’assessore Paola Giuliani e il consigliere Leonardo Scimia.