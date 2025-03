L’AQUILA PER LA VITA E INTESA SANPAOLO PRESENTANO PROGETTO “UNA CASA PER I FRAGILI” CON FOR FUNDING

L’AQUILA – L’associazione L’Aquila per la Vita e.t.s., in collaborazione con Banca Intesa Sanpaolo – Terzo Settore, annuncia la conferenza stampa di presentazione del progetto solidale “For Funding, una casa per i fragili”, che si terrà lunedì 31 marzo 2025 alle ore 12:30 nella Sala Preconsiliare del Comune dell’Aquila.

L’iniziativa rientra nella più ampia campagna di Intesa Sanpaolo a sostegno degli enti del terzo settore, attraverso la piattaforma online For Funding, dedicata al finanziamento e alla promozione di progetti di solidarietà sociale.

Alla conferenza parteciperanno i rappresentanti della Banca e dell’associazione L’Aquila per la Vita, insieme al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

IL PROGETTO

For Funding, una casa per i fragili ha come obiettivo la realizzazione di un ambiente sicuro e accogliente per persone in condizioni di vulnerabilità. A partire dal 1° aprile 2025, il progetto sarà ufficialmente attivo sulla piattaforma forfunding.intesasanpaolo.com, dove chiunque potrà contribuire con una donazione.

Tre i pilastri del progetto:

• Abbracciare valori e idee

Un luogo d’incontro unico per condividere valori e idee solidali. Diventa protagonista delle storie che rispecchiano i valori in cui credi.

• Valorizzare la partecipazione attiva

Persone e aziende collaborano per sostenere concretamente i progetti in cui credono. Le donazioni possono essere effettuate in modo semplice e rapido, anche online per i clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo.

• Condividere obiettivi concreti

Non ci sono costi aggiuntivi: il 100% della donazione viene destinato al progetto scelto. È possibile seguire online notizie e aggiornamenti forniti direttamente dalle organizzazioni promotrici.