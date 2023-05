“L’AQUILA PER LA VITA”, E’ ONLINE IL NUOVO SITO INTERNET DELLA STORICA ASSOCIAZIONE AQULANA

L’AQUILA – È online il nuovo sito dell’associazione L’Aquila per la vita. Digitando www.laquilaperlavita.it chiunque potrà visitare la casa telematica della Ets (ente del terzo settore) aquilana che dal 2004 opera nel campo dell’assistenza oncologica e non solo.

Sarà possibile conoscere la storia dell’Aquila per la vita, tutto ciò che è stato realizzato negli anni, i progetti in corso e quelli in programma. Sul versante trasparenza sarà possibile accedere ai bilanci dell’ente e all’organigramma sociale.

Inoltre nel sito è presente l’elenco delle donazioni effettuate negli anni a sostegno della sanità aquilana e l’attività dei medici dell’Ets. C’è anche un settore dedicato al come collaborare con l’ente e come concretamente sostenerlo. Non poteva mancare l’angolo della “storia per immagini”.

Insomma, uno strumento utile per approfondire la conoscenza dell’Aquila per la vita, per capire come collaborare con il mondo del volontariato.