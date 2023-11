L’AQUILA PER LA VITA, ECCO LA FORESTERIA PER I MALATI ONCOLOGICI: DUE APPARTAMENTI A PETTINO

L’AQUILA – Giovedì 9 novembre alle ore 11, all’Aquila, alle ore 11 presso il condominio “Ariete” – scala b, in via Pier delle Vigne, 9 (località Pettino, dietro il complesso Solaria), cerimonia di inaugurazione della foresteria per malati oncologici “Il rifugio dell’Aquila accogliente” realizzato dall’Aquila per la vita.

L’Aquila per la vita, ente del terzo settore operante dal 2014 nel campo dell’assistenza ai malati oncologici, ha sottoscritto con il Comune dell’Aquila un protocollo di intesa attraverso cui la municipalità ha messo a disposizione dell’Ets due nuovissimi appartamenti in comodato d’uso gratuito.

“Vede la luce così uno dei principali progetti del nostro ente – si legge in una nota dell’associazione -. Finalmente anche la nostra città avrà un ‘rifugio’ dove accogliere gratuitamente i pazienti oncologici e i loro accompagnatori provenienti da fuori città e in cura presso il nostro ospedale. La foresteria sarà gestita dall’aquila per la vita (che si accollerà tutte le spese) di concerto con il reparto di oncologia dell’ospedale dell’Aquila diretto dal professor Luciano Mutti“.

All’inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore comunale Vito Colonna, oltre ai rappresentanti dei numerosi enti che hanno supportato l’iniziativa.