L’AQUILA – “Crediamo fortemente nella sanità pubblica e universale”.

Lo ha detto ad AbruzzoWeb.it Giorgio Paravano, presidente dell’associazione L’Aquila per la Vita Onlus, attiva da venti anni, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede nel quartiere aquilano di Pettino, in Via Pier delle Vigne n.9, nell’appartamento situato sopra le foresterie per malati oncologici e trapiantati di rene in via Pier delle Vigne, 9 – palazzina B, terzo piano.

“Occorre rialzare l’asticella dell’umanità – ha aggiunto Paravano -. L’Italia si sta avviando su una china che a noi non piace, per questo ci impegniamo sempre di più per una sanità pubblica ed universale a tutti i cittadini, sia a chi se lo può permettere, sia a chi non se lo può permettere. E devo dire che L’Aquila, come città, risponde in maniera molto positiva”.

“Stiamo lavorando in maniera molto serrata sulla domiciliazione oncologica, in modo, tra l’altro, di far risparmiare soldi pubblici alla nostra Asl – ha detto ancora -. Se con i nostri medici ed i nostri mezzi, di concerto con il reparto dell’ospedale ‘San Salvatore’ del professor Mutti, riusciremo a dare questo servizio, significherà dare modo ai nostri malati di evitare ricoveri, file, viaggi in macchina, eccetera. E faremo risparmiare soldi che potranno essere investiti su altre voci della sanità”. (r.s.)