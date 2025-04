L’AQUILA PER LA VITA: GIORNATA DI SPORT E SOLIDARIETA’ AL TOMMASO FATTORI

L’AQUILA – Una giornata di grande sport e solidarietà ieri allo stadio Tommaso Fattori dell’Aquila in occasione del match Fiamme oro rugby contro il Petrarca Padova.

La partita, giocata all’Aquila come segno di vicinanza alla città nella ricorrenza del terremoto del 2009, ha avuto un altro protagonista: L’Aquila per la vita. Infatti, alla onlus aquilana, lo sponsor delle Fiamme oro Dan John ha consegnato un assegno di 2.000 euro.

Inoltre, a fine gara, sono stati estratti i biglietti vincenti delle tre maglie messe in palio: una della nazionale offerta dal campione abruzzese Sandro Bottacchiari, una del Petrarca Padova e l’altra delle Fiamme oro rugby, autografate da tutti gli atleti.

“Una vera festa che ha coinvolto centinaia di persone che a fine gara si sono festosamente riversate in campo. L’Aquila per la vita, presente con tutti i suoi dirigenti, ha voluto poi ringraziare tutti i protagonisti della manifestazione in particolare Sandro Bottacchiari, il presidente della Rugby L’Aquila, Mauro Scopano, gli atleti e il pubblico tutto”, si legge in una nota.

Tra i presenti sugli spalti, oltre al sindaco Pierluigi Biondi, un super tifoso delle Fiamme oro, il nuovo questore dell’Aquila Fabrizio Mancini.