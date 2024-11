“L’AQUILA PER LA VITA” INAUGURA DOMANI LA NUOVA SEDE IN VIA PIER DELLE VIGNE

L’AQUILA – Sarà inaugurata domani, venerdì 15 novembre alle ore 17 la nuova sede dell’Aquila per la vita. L’ente aquilano si sposterà infatti dalla vecchia sede presso il consiglio dell’ordine dei medici, nell’appartamento situato sopra le foresterie per malati oncologici e trapiantati di rene in via Pier delle Vigne, 9 – palazzina B, terzo piano.

La nuova sistemazione consentirà di gestire più agevolmente le foresterie ma soprattutto garantire maggiore assistenza a malati e accompagnatori.