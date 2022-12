L’AQUILA PER LA VITA: STAND LICEO SCIENTIFICO E ARTISTICO CON NUOVE FELPE DELLA ONLUS

L’AQUILA – Gli allievi dell’Istituto statale di istruzione superiore “Bafile”, liceo scientifico e liceo artistico con” L’Aquila per la vita”: in occasione degli open day che si terranno domenica 18 dicembre 2022 e domenica 15 gennaio 2023 dalle ore 10 in via Acquasanta, 16 i ragazzi dei licei aquilani allestiranno due stand dove esporranno le nuove felpe ufficiali della Onlus aquilana.

Chiunque potrà, attraverso una offerta congrua, ottenere la felpa simbolo dell’Aquila per la vita. “Un segno di vicinanza e un gesto concreto di sostegno a un ente che dal 2004 supporta la sanità cittadina ed è fattivamente al fianco dei malati”.

Afferma la dirigente scolastica Sabina Adacher: “Per noi, insegnanti e allievi è un vero onore poter accostare il nome del nostro Istituto a quello dell’Aquila per la vita. Così, conclude Adacher, vogliamo avvicinare i più giovani ai valori di una fattiva solidarietà”.