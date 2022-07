L’AQUILA, PER L’ESTATE PIU’ CORSE E MODIFICA ITINERARIO PER IL BUS NAVETTA CENTRO

L’AQUILA – L’Azienda della mobilità aquilana, Ama spa, potenzia il servizio di bus navetta per il centro storico in vista della stagione estiva e a seguito dell’istituzione dell’area pedonale urbana appena deliberata dal Comune.

In particolare da oggi, 29 luglio, ulteriori corse alle ore 13,20, 15,00, 15,20, 20,00, 20,20 e 20,40, dal lunedì al sabato, saranno in partenza dal mega parcheggio-terminal bus “Lorenzo Natali” di Collemaggio.

Nelle giornate di sabato, saranno inoltre inserite partenze serali alle ore 21,00, 21,20, 21,40, 22,00, 22,20, 22,40 e 23,00.

Sempre in virtù dell’ordinanza, dalle ore 20,00 di tutti i giorni feriali l’itinerario della navetta centro sarà così modificato: Terminal-Viale Collemaggio-Viale Crispi-Rotatoria all’incrocio tra Via XX Settembre e Viale Crispi-Viale Collemaggio-Terminal-Via Strinella-Via Pescara-Via Panella-Viale Gran Sasso-Via Strinella-Terminal.

Naturalmente tutti gli orari sono consultabili sul sito www.ama.laquila.it.