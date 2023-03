L’AQUILA PER L’UCRAINA: CENA BENEFICENZA PER OSPEDALE DI TROSTYANETS, IN COLLEGAMENTO SEVCENKO

L’AQUILA – Raccogliere fondi per il reparto pediatrico dell’ospedale di Trostyanets, una delle prime città che ha subito gli effetti crudeli e devastanti della guerra in Ucraina: questo l’obiettivo della cena di beneficenza di questa sera dalle ore 20 al rinomato ristorante Magione Papale in via Via Porta Napoli a L’Aquila, promossa dell’associazione Ucraina 24 Febbraio, e con il patrocinio del Comune dell’Aquila, Comitato Perdonanza, FAI Delegazione di L’Aquila e Comune di Trostyanets.

Durante la serata è previsto anche il video collegamento con il sindaco di Trostyanets e alle ore 22.15 dell’ex calciatore, ed ora allenatore, Andrij Mykolajovyč Ševčenko, ritenuto uno degli attaccanti più forti e più completi di tutti i tempi, campione della Dinamo Kiev, poi del Milan, con cui ha vinto uno scudetto, una supercoppa europea una coppa Uefa e una Coppa Italia, e infine del Chelsea.

I fondi raccolti con la cena, dal costo di 50 euro bevande incluse, saranno utilizzati per acquistare attrezzature mediche e materiali sanitari, migliorare la qualità dell’assistenza medica e garantire il benessere dei bambini ricoverati.

Durante la cena, i partecipanti avranno l’opportunità di gustare piatti tipici dell’Ucraina, preparati con ingredienti freschi e di alta qualità.

Questo il programma della serata: alle 20 apertura delle porte, alle 20.15 accoglienza degli ospiti accompagnata dalla musica ucraina, con lo strumento nazionale bandura, eseguita da Marianna Volkova.

A seguire la presentazione dell’associazione e dell’obiettivo della cena, con videochiamata del sindaco di Trostyanets. Durante la cena, tra una portata e l’altra, canzoni dal vivo, musica tradizionale e asta di beneficienza, infine alle ore 22.15, il video collegamento con Shevchenko. Gli organizzatori fanno sapere che, tra gli altri, ha aderito all’iniziativa di solidarietà anche il senatore Guido Liris.

Per info e prenotazioni +39 3202693801