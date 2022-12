L’AQUILA: PER NATALE LA CARITAS ORGANIZZA RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER MENO FORTUNATI

L’AQUILA – Una raccolta straordinaria di generi alimentari per contirbuire ad allietare la mensa dei meno fortuntai in occasione delle festività natalizie.

Ad organizzarla la Caritas interparrocchiale del centro storico dell’Aquila.

Sabato 17 dicembre, dalle 9 alle 18.30, la raccolta si terrà presso il supermercato Conad Gallucci, nei pressi dell’ospedale “San Salvatore”.

Si potrà sostenere l’iniziativa con l’acquisto, presso qualsiasi supermercato aquilano, di una Gift card (carta prepagata), di qualunque valore, che dovrà poi essere portata alla Chiesa del Suffragio, alla Caritas interparrocchiale, per permettere alle persone indigenti o in difficoltà, di completare la spesa natalizia, soprattutto con prodotti alimentari “freschi”, come carne, pesce, salumi e formaggi.