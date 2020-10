L’AQUILA, PER QUALCHE DOMENICA IL MERCATO CITTADINO TORNA IN PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Lo storico mercato cittadino dell’Aquila tornerà in piazza Duomo almeno per qualche domenica.

Su proposta della Fiva Confcommercio, con delibera di Giunta comunale datata 28 settembre, infatti, l’esecutivo ha autorizzato lo svolgimento del mercato per le domeniche di ottobre (4, 11, 18 e 25), per domenica 8 novembre, domenica 6 dicembre e martedì 8 dicembre. In particolare, il mercato è autorizzato su 200 metri quadrati di piazza, dalle 10 alle 19.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, l’obiettivo è quello di “contrastare, almeno in parte, gli effetti negativi della crisi che ha colpito il settore del commercio, anche su area pubblica, ulteriormente aggravati dall’emergenza sanitaria Covid-19”, in quanto “l’Amministrazione ritiene utile trovare soluzioni che possano dare un apporto all’economia locale, offrendo motivo di vitalità ad imprese e maggiori attrattive ai consumatori e turisti che visiteranno il nostro Centro Storico, soprattutto nei giorni domenicali e festivi”.

Ovviamente, i posteggi dovranno essere posizionati nel rispetto delle normativa vigente in materia sanitaria e l’afflusso delle persone dovrà essere regolato assicurando il distanziamento.

