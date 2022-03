L’AQUILA, “PER UNA NUOVA DESTRA”: DIBATTITO CON DANIELE CAPEZZONE, DIRETTA WEB

L’AQUILA – “Per una nuova destra”: questo il titolo del dibattito che vedrà protagonista il giornalista e autore Daniele Capezzone, che presenterà il suo nuovo libro.

“La Lega L’Aquila e la Lega Giovani – si legge in una nota – è lieta di invitare la cittadinanza aquilana domenica 13 marzo, alle 17:30, presso l’auditorium dell’Ance L’Aquila, in Via Alcide de Gasperi 60, al dibattito ‘Per una nuova destra'”.

Parteciperanno, oltre a Daniele Capezzone, il coordinatore della Lega Abruzzo, l’onorevole Luigi D’Eramo e il senatore, professore universitario, Alberto Bagnai. L’incontro sarà moderato dall’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila Fabrizia Aquilio.