L’AQUILA: PERDITA D’ACQUA NELLA FRAZIONE DI CANSATESSA SEGNALATA DAI RESIDENTI

L’AQUILA – In via Thomas Alva Edison, nella frazione aquilana di Cansatessa, da diversi giorni c’e’ una perdita di acqua. E’ stata segnalata dai residentoi a chi di dovere ma ancora nessuno interviene. Si tratta di una situazione che si verifica con una certa intermittenza con ragguardevole perdita di liquido che può essere pericolosa anche in termini di circolazione e sicurezza stradale.

