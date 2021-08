L’AQUILA, PERDONANZA 2021: AL VIA LA 727ESIMA EDIZIONE. STASERA DIRETTA WEB

L’AQUILA – Al via questa sera la 727° Perdonanza Celestiniana.

Terminerà il viaggio del Fuoco del Morrone e la Fiaccola del Perdono arriverà all’Aquila, portata dai due giovani liceali Beatrice Del Vecchio e Marco Iacobucci, dando luce a una nuova Perdonanza.

La Fiaccola percorrerà le ultime tappe tra Bazzano, Monticchio, Bagno, arrivando alle 17.30 a Pianola, dove ci sarà l’accensione della Lucerna del Cammino del Perdono. Si saluteranno le autorità religiose e civili, si firmerà l’ultima Pergamena delle “Perdonanze locali” e ci sarà la cerimonia di consegna alla comunità del riconoscimento UNESCO.

Alle 18.00 il Fuoco partirà per l’ultimo viaggio, in direzione del prato di Collemaggio. Qui la Fiaccola verrà consegnata al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, per accendere il Tripode della Pace e aprire i festeggiamenti.

