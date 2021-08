L’AQUILA, PERDONANZA 2021: AL VIA SOMMINISTRAZIONE TAMPONI A CHI NON HA GREEN PASS

L’AQUILA – Sono iniziate questa mattina le prime somministrazioni gratuite di tamponi antigenici nei confronti dei cittadini interessati a partecipare agli eventi della 727° edizione della Perdonanza celestiniana e sprovvisti di green pass.

Un’iniziativa promossa dal Comune dell’Aquila che ha già consegnato 2.200 tamponi ad Afm, che ha provveduto alla distribuzione presso le farmacie comunali di Pettino e Coppito dove, dopo un primo momento di rodaggio della macchina organizzativa, le operazioni di prenotazione, registrazione ed erogazione del servizio si svolgono con regolarità e ritmo.

È quanto emerso nel corso della riunione dell’unità di crisi comunale riunitasi in videoconferenza proprio per fare il punto della situazione, con la partecipazione di rappresentanti dell’Azienda Farmaceutica aquilana, Asl e Croce Rossa Italiana.

“Afm e Cri si stanno confrontando in queste ore per valutare un’ipotesi di supporto aggiuntivo con personale sanitario, magari in centro storico. Il monitoraggio sulle richieste di tamponi è costante: l’azienda ha già provveduto ad implementare il numero di addetti ai tamponi a cui, qualora ve ne sia necessità, potranno aggregarsi i volontari individuati dall’Ordine degli infermieri che saranno poi ospiti durante gli appuntamenti della Perdonanza”, spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“L’iniziativa è un incentivo al tracciamento, tutela la comunità, con la città gremita di turisti, e garantisce, in piena sicurezza, la massima fruizione delle serate che ci accompagneranno nel corso della settimana del Giubileo aquilano a quanti non sono in possesso della certificazione Covid per le più svariate ragioni: per motivi di salute o perché non è stato ancora completato il ciclo di inoculazioni”.

“Sottoporsi a vaccino era e rimane un dovere per tutti, come ribadito anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in apertura del meeting di Rimini, e sul territorio provinciale oltre il 90% della popolazione target ha già ottenuto una dose. Dati incoraggianti, che possono e devono essere migliorati: per questa ragione la Asl sta valutando di liberalizzare gli accessi nei centri di Bazzano e San Vittorino proprio nel periodo della Perdonanza, garantendo a tutti la vaccinazione pur senza prenotazione”, annuncia Biondi.

“ll mio ringraziamento va ad Afm, Ordine degli infermieri, Croce Rossa e Asl per la collaborazione dimostrata: uniti stiamo attuando una importante iniziativa di prevenzione per la salute pubblica”, conclude il primo cittadino.