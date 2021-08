L’AQUILA, PERDONANZA 2021: TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

L’AQUILA – Il comando di Polizia municipale rende noto che, in occasione degli eventi della 727esima Perdonanza dell’Aquila, la viabilità subirà delle modifiche.

In particolare, a corso Federico II e a piazza Duomo sarà ampliata l’area pedonale estiva dalle 18 all’una del mattino del giorno successivo nei giorni dal 23 al 27 agosto e il 30 agosto.

Il 28 e il 29 agosto, dalle 13 all’una del mattino del giorno successivo. Su corso Federico II, nel tratto compreso tra viale Rendina e via dei Giardini, sarà vietato circolare e sostare dalle 18 all’una del giorno successivo nell’arco di tempo compreso tra il 23 e il 30 agosto. È consentito il transito in direzione via XX settembre per i veicoli provenienti da via dei Giardini, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma e la presenza dei pedoni sulla sede stradale.

Sempre dal 23 al 30 agosto, su via XX settembre, nel tratto compreso tra via Sant’Andrea e viale Crispi, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione dalle 20 all’una del giorno successivo.

Divieto di transito e di sosta a corso Principe Umberto, via e piazza San Bernardino, largo Pischedda dal 22 al 30 agosto, dalle 18 all’una del mattino del giorno successivo. La circolazione è consentita a residenti e domiciliati in via San Bernardino e via Fortebraccio, con accesso da corso Principe Umberto, ai veicoli a servizio dei diversamente abili per consentire la sosta nelle aree riservate di largo Pischedda (che saranno aumentate) e alle auto dell’organizzazione, munite di apposito pass. A via Fortebraccio sarà istituito un senso unico di marcia in direzione porta Bazzano dalle 7 del 22 agosto alle 9 del 31 agosto. Nello stesso arco di tempo, i veicoli provenienti da via San Crisante dovranno obbligatoriamente girare a destra e imboccare via Fortebraccio in discesa.

Nei giorni 23, 25, 26 e 30 agosto, dalle 18 all’una del giorno successivo, sarà vietata la circolazione – ad eccezione di residenti e autorizzati – e vietata la sosta (con rimozione) su via Caldora (tratto tunnel di Collemaggio-viale di Collemaggio), via Girolamo da Vicenza (tratto tunnel di Collemaggio-via Cencioni), con eccezione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, e su viale di Collemaggio. Negli stessi giorni, dalle 17 all’una del mattino successiva divieto di transito (eccetto autorizzati e residenti) lungo via XX settembre (tratto compreso tra l’incrocio con via Fontesecco e la villa comunale) e viale Crispi. Dalle 8 del 23 agosto alle 14 del 31 agosto interdizione al traffico su via Escrivà, eccezion fatta che per i veicoli dell’organizzazione della Perdonanza, e senso unico di marcia nella strada di collegamento tra via D’Annunzio e via 24 maggio.

In occasione dei Cortei della Bolla e di rientro della Bolla, dalle 11 alle 22 del 28 agosto e dalle 17 alle 22 del 29 agosto non si potrà circolare su via Girolamo da Vincenza (tratto tunnel di Collemaggio-via Cencioni), via Caldora (tratto tunnel di Collemaggio-viale Collemaggio), viale Collemaggio, viale Crispi tratto viale Collemaggio-via XX settembre). Sulle stesse strade, e su quelle vicino, sono previsti divieti di sosta con rimozione.

Ulteriori provvedimenti potranno essere presi sul momento, se emergeranno problematiche tecniche dovute a fattori non prevedibili.

In considerazione del provvedimento di riorganizzazione della viabilità, l’Ama ha comunicato che ci saranno alcune variazioni nei percorsi degli autobus. In dettaglio, il 23, 25, 26, 29 e 30 agosto, tutte le linee in partenza dal terminal di Collemaggio transiteranno in direzione del tunnel di Collemaggio-statale 17 bis. La linea M11R non percorrerà via XX settembre, ma via Cencioni, strada Mausonia, per raggiungere il piazzale della stazione ferroviaria e proseguire per Roio. Stesso tragitto per le corse di ritorno. La linea 2 e le navette ovest ed est non transiteranno per via XX settembre, ma per viale della Croce Rossa sia all’andata che al ritorno.

Il bus navetta del centro storico, dal 23 al 27 agosto e il 30 agosto dalle 17 in poi, il 28 agosto dalle 11 in poi e il 29 agosto dalle 17 in poi, effettuerà il seguente itinerario: terminal di Collemaggio, via Strinella, viale Gran Sasso e viceversa.