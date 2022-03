L’AQUILA, PERDONANZA 2022: BIONDI FIRMA DECRETO NOMINA COMITATO DELLA 728ESIMA EDIZIONE

L’AQUILA – Con decreto numero 55 del 31 marzo, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha nominato il Comitato organizzatore della 728esima edizione della Perdonanza Celestiniana, patrimonio immateriale Unesco dal 2019, confermando la stessa composizione dello scorso anno.

“Abbiamo inteso anticipare i tempi della nomina del Comitato organizzatore per consentire una migliore organizzazione della manifestazione che quest’anno non subirà le pesanti restrizioni patite negli ultimi due anni a causa della normativa anti-covid – spiega il sindaco – Il Comitato, nella veste attuale, saprà conciliare l’aspetto laico con le esigenze religiose, soprattutto in riferimento alla annunciata visita di Papa Francesco“.

“In particolare andrà predisposto rapidamente il programma degli eventi, avendo cura di valutare, se necessario, l’individuazione di località alternative al Teatro del Perdono, dove tenere gli spettacoli dal 23 al 29 agosto”, conclude il primo cittadino.

Membri del Comitato sono per il secondo anno consecutivo: il sindaco in qualità di Presidente, l’assessore al Turismo del Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio, come vicepresidente, e il vicesindaco, Raffaele Daniele, che ricoprirà la carica di coordinatore e responsabile dell’area tecnico-operativa.

Nell’area scientifico-religiosa ci saranno Massimo Alesii, rappresentante per le tematiche Unesco, e, per la Curia Arcivescovile, don Claudio Tracanna, don Carmelo Pagano Le Rose e don Martino Roberto Gajda, quest’ultimo in qualità di responsabile delle celebrazioni liturgiche.

Saranno, infine, Stefania Parisse, funzionaria del Comune dell’Aquila, e Leonardo Bizzarri, esperto di attività culturali, ad occuparsi dell’area economica-operativa.