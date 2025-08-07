L’AQUILA: PERDONANZA, DALL’11 AGOSTO AL VIA VENDITA BIGLIETTI

7 Agosto 2025 19:45

L’AQUILA – È previsto dalle ore 11 di lunedì 11 agosto l’inizio della vendita dei biglietti per gli eventi della 731esima edizione della Perdonanza Celestiniana.





L’acquisto dei tagliandi sarà possibile attraverso la piattaforma di biglietteria elettronica Ciaotickets all’indirizzo www.ciatotickets.com.

Le venue sono la Scalinata di San Bernardino e il Teatro del Perdono di Collemaggio, il prezzo dei biglietti varia dai 10 ai 40 euro.

