L’AQUILA, PERDONANZA: DISPONIBILI NUOVI POSTI PER FABRI FIBRA, PRENOTAZIONI DA DOMANI

L’AQUILA – Il Comitato Perdonanza celestiniana rende noto che si sono resi disponibili nuovi posti per il concerto di Fabri Fibra, in programma il 26 agosto alle 21.30 a piazza Duomo e inserito nel programma artistico della 728esima edizione della Perdonanza celestiniana dell’Aquila.

A partire dalle 11 di domani, lunedì 22 agosto, sarà possibile prenotare e pagare i biglietti attraverso il link https://www.ciaotickets.com/728-perdonanza-celestiniana , che sarà visibile anche sul sito internet del comitato, www.perdonanza-celestiniana.it .

Prenotazioni e acquisti potranno, inoltre, essere effettuati nelle rivendite autorizzate (780 in tutta Italia), consultabili in questa pagina web www.ciaotickets.com/punti-vendita , dove sono inclusi i due Iat dell’Aquila, l’info point del Comune gestito dal Centro turistico del Gran Sasso in piazza Battaglione degli alpini (fontana luminosa) e Welcome Aq, in via Cimino.