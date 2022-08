L’AQUILA, PERDONANZA: IL PROGRAMMA DI DOMANI

L’AQUILA – Questi gli appuntamenti di domani, 25 agosto, della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila.

Presentazione della Croce del Perdono e Pastorale della Perdonanza.

Domani, alle 18, nella Chiesa di San Silvestro, sarà presentato il “Pastorale della Perdonanza”, dono all’Arcidiocesi da parte di Laura Caliendo (l’artista aquilana che da 22 anni realizza la Croce del Perdono) e Gabriele Di Mizio, autori dell’opera, con il contributo della famiglia Christian Corrado e il Lions Club L’Aquila, alla presenza dell’Arcivescovo della città, Cardinale Giuseppe Petrocchi, di monsignor Antonio D’Angelo, vescovo ausiliare dell’Aquila e di altre autorità. Relatore della presentazione sarà Don Daniele Pinton, direttore dell’Istituto di Scienze Religiose Fides et Ratio e direttore della Scuola di Alta Formazione e Beni ecclesiastici dell’Aquila.

L’Aquila Suona.

Momento centrale del programma artistico di domani, L’Aquila Suona è costituito da 36 tra spettacoli di musica, danza e arti di vario genere in diverse vie e piazze del centro storico. Questo il dettaglio.

Ore 18: Asd Academy L’Aquila Dance (Emiciclo), Cohesion (piazza San Biagio);

ore 19: Asd Serena Dance Studio (Emiciclo), Carpe Diem (piazza Chiarino), Alessio Migliozzi (piazza San Biagio), Yawp (piazza Regina Margherita), Punto pianoforte (sia a via Verdi che al colonnato di inizio della parte larga di corso Vittorio Emanuele, ex Cit);

ore 20: Alieni (piazza Chiarino); Soul Power (piazza San Biagio);

ore 20/21: Isernia Gospel Choir (piazza Duomo);

ore 21: Asd Nuova Arte in movimento (Emiciclo); Associazione Sax Around (piazza 9 Martiri), Corrente alternata (piazza Chiarino), Jacobs the blonde (piazzetta del Sole), Francesca Lalli (colonnato di inizio della parte larga di corso Vittorio Emanuele, ex Cit), I fabbricanti di sogni (piazza Regina Margherita), Zio Rufus (piazza San Biagio);

ore 21-21.30 e 23-23.30: ore Fly Factory (piazza Duomo);

ore 21.30/23: Gianfranco Butinar (piazza Duomo);

ore 22: Asd Progetto Ritmica (Emiciclo); Trio Jazz (piazza 9 Martiri); Bells Quartet (colonnato di inizio della parte larga di corso Vittorio Emanuele, ex Cit), Crazy Stompin’ club (itineranti), Svalvolati on the road (piazza Chiarino);

ore 23: Punto Radio (piazza Chiarino), Take three (piazza 9 Martiri), Pezzopane (piazza Regina Margherita), Out Out (piazzetta del Sole), Cimarù (colonnato di inizio della parte larga di corso Vittorio Emanuele, ex Cit), Asd Revolution Dance (Emiciclo);

ore 23.30: Contro Vento (piazza San Biagio); St James infirmary (piazza Duomo); mezzanotte: Lingue (piazza Regina Margherita); Jaser Trio (piazza IX Martiri); Muffa Rialzo (piazza Regina Margherita).

Perdonanza Celestiniana e Polizia di Stato.

Alle 11, presso la sala Rivera di palazzo Fibbioni, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del libro fotografico “Perdonanza Celestiniana e Polizia di Stato”. Si tratta di una pubblicazione dedicata alle donne e agli uomini della Questura dell’Aquila, impegnati quotidianamente nella difesa dello Stato, rappresentati nelle fotografie dell’aquilano Roberto Grillo.

Saranno presenti il sindaco, Pierluigi Biondi, il questore dell’Aquila, Enrico De Simone, il vescovo ausiliario dell’Aquila, monsignor Antonio D’Angelo, il vicario del questore, Maria Tomaciello, il cappellano della Polizia di Stato Don Carmelo Pagano Le Rose e l’autore degli scatti, Roberto Grillo.

Palazzetto dei Nobili.

Doppio appuntamento a palazzetto dei Nobili nella giornata di domani, 25 agosto, con le presentazioni dei libri “Il commissario Maigret. 90 anni di indagini” di Domenico della Monaca alle ore 11, e “I semi del silenzio” di Patrizia Tocci, alle ore 17.

Palazzo Pica Alfieri.

Apertura straordinaria e visita guidata al Palazzo Pica Alfieri, a cura dell’associazione L’Aquila Young. Le visite saranno con ingresso su prenotazione (www.laquilayoung.org). Possibilità di tre turni di visita giornalieri: ore 18, ore 19 e ore 20. Ogni turno può ospitare massimo 20 persone, il tour dura 40 min. Fino al 27 agosto e dal 2 al 4 settembre.

Il programma con tutte le iniziative della Perdonanza è pubblicato sul sito internet www.perdonanza-celestiniana.it .