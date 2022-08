L’AQUILA, PERDONANZA: LUNEDI’ PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA DAME E GIOVIN SIGNORI

L’AQUILA – Lunedì 22 agosto, alle 17.30, alla sala Rivera di palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell’Aquila, via San Bernardino 4, si svolgerà il passaggio di consegne tra le Dame della Bolla e della Croce e i Giovin Signori della Perdonanza dello scorso anno e di quella di quest’anno. Si tratta dei tre figuranti principali del corteo storico della Bolla del Perdono, che in questa edizione è stato programmato per martedì 23 agosto.